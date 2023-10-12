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Başkan Erdoğan TÜGVA'da konuştu: ABD'nin Filistin'de ne işi var?

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Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Başkan Erdoğan TÜGVA’da konuştu: ABD’nin Filistin’de ne işi var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD'nin İsrail'e destek amacıyla Akdeniz'e uçak gemisi göndermesine tepki göstererek, "ABD uçak gemisi gönderiyor. Bay Amerika, Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada. Amerika gibi ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Gazze'de su ve gıdanın olmadığını belirterek, "Bunlar İnsan Hakları evrensel Beyannamesine ters. Nerede batı. Aldıkları tedbir yok" dedi.

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