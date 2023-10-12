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Son dakika: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emeklilere 5 bin TL düzenleme kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Son dakika: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda emeklilere 5 bin TL düzenleme kabul edildi

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu, emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklenmişti. Önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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