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Son dakika | İçişleri Bakanlığına terör saldırısında yeni gelişme! Teröristler Suriye'den paramotorla gelmiş

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Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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Son dakika | İçişleri Bakanlığına terör saldırısında yeni gelişme! Teröristler Suriye’den paramotorla gelmiş

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri) Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor."

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