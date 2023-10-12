Son dakika: Diyarbakır Hakkari Bitlis Siirt ve Ağrı'da yasak! Dikkat çeken "paramotor ve hava aracı" detayı...

Kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir kesimlerce, terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak ülkemiz ve TSK'nın prestij kaybına uğratılmaya çalışabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylem ve etkinlikler, tüm il ve ilçe mülki sınırlarımızda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 12 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."

BAKAN YERLİKAYA'DAN ANKARA SALDIRISI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise son yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri için, "Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor." dedi.

Bakan Yerlikaya Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını söyledi.

Saldırganların Kayseri 'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 'ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya, ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini ifade etti.

Bu yönde bir ihmalin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı.

Yerlikaya, teröristlerin paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken 'karada izleri yok' dedi.

SİİRT'TE EYLEM VE ETKİNLİKLER 1 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

Siirt Valiliği de kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi ve olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma, afiş asma gibi il ve ilçe sınırları içerisinde eylem ve etkinlikler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 12 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."