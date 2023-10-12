Son dakika: Diyarbakır Hakkari Bitlis Siirt ve Ağrı'da yasak! Dikkat çeken "paramotor ve hava aracı" detayı...
4 ilimiz için kritik uyarılar peş peşe yapıldı. Diyarbakır Valiliği, kent genelinde 1 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu. Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Ağrı, Siirt ve Bitlis Valiliği, ise kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. 2 ildeki yasaklarda ise “Dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri” ibaresi dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise son yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri için, “Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor." dedi. İşte detaylar…
Diyarbakır Valiliği'nden gelen açıklamaya göre; kentte 1 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak geldi.
Valilik duyurusu şöyle:
"Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği, devletimizin yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu başarılı operasyonlara karşı misilleme yapmak ve varlığını göstermek amacıyla terör örgütü tarafından eylem ve etkinlik için seçilebileceği öngörülmüş olup; açık ve kapalı alanlarda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesi operasyonları aleyhine yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri veya broşür dağıtma, afiş veya pankart asma gibi, jandarma bölgesi dahil, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 12 Ekim günü saat 00.01'den, aynı gün saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır"
HAKKARİ'DE EYLEM VE ETKİNLİKLERE GEÇİCİ SÜREYLE YASAKLANDI
Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"PARAMOTOR VE HAVA ARACI" AÇIKLAMASI
"Hakkari sınırları içinde 12 Ekim saat 08.00'den 13 Ekim saat 08.00'ye kadar 1 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."
AĞRI'DA EYLEM VE ETKİNLİKLER 1 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI
Ağrı Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.
"PARAMOTOR VE HAVA ARACI" DETAYI
Bu kapsamda sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinlikler 12 Ekim Perşembe günü saat 00.01'den 23.59'a kadar 1 gün süreyle Ağrı il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere tüm il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."
BİTLİS'TE EYLEM VE ETKİNLİKLER 1 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI
Bitlis Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütü PKK/KCK'nın halka ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, terör örgütleri tarafından ülkeye saldırılarda üs olarak kullanılan Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği sınır ötesi operasyonların başarıyla icra edildiği belirtildi.
Kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir kesimlerce, terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak ülkemiz ve TSK'nın prestij kaybına uğratılmaya çalışabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylem ve etkinlikler, tüm il ve ilçe mülki sınırlarımızda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 12 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."
BAKAN YERLİKAYA'DAN ANKARA SALDIRISI AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise son yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri için, "Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor." dedi.
Bakan Yerlikaya Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını söyledi.
Saldırganların Kayseri 'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 'ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya, ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini ifade etti.
Bu yönde bir ihmalin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı.
Yerlikaya, teröristlerin paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken 'karada izleri yok' dedi.
SİİRT'TE EYLEM VE ETKİNLİKLER 1 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI
Siirt Valiliği de kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi ve olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma, afiş asma gibi il ve ilçe sınırları içerisinde eylem ve etkinlikler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 12 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."
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