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CHP'de uyuşturucu skandalı! İlçe başkan yardımcısının üzerinden esrar çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2023
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CHP’de uyuşturucu skandalı! İlçe başkan yardımcısının üzerinden esrar çıktı

Ankara’da polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Selenay Mutluer’in üzerinden 2,76 gram esrar çıktı.

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