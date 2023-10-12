CHP’li Eren Erdem’in basın toplantısında büyük komedi! Boş koltuklara hitap ederken Oscar’lık çaktırmama çabası





BOŞ SALONA "KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI" DİYEREK HİTAP ETTİ

Ancak toplantıya bir gazeteci dışında hiçbir basın mensubu katılım sağlamadı. Durumu bozuntuya vermemeye çalışan Erdem'in "Kıymetli basın mensupları" diyerek boş salona hitap etmesi, sağa sola bakması komik bir tablo ortaya çıkardı.

Toplantının sonunda "Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum" diyen Eren Erdem'in moralinin bozuk olduğu gözlemlenirken; salonda bulunan tek gazetecenin Erdem'e kapıyı açması dikkatlerden kaçmadı.