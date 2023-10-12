CHP'li Eren Erdem'in basın toplantısında büyük komedi! Boş koltuklara hitap ederken Oscar'lık çaktırmama çabası
CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in düzenlediği basın toplantısı sosyal medyada gündem oldu. Boş koltukların dikkat çektiği basın toplantısını sadece bir gazeteci takip etti. Erdem sözlerinde "Kıymetli basın mensupları" diyerek boş salona hitap etmesi ve sağa sola bakarak konuşması komik bir tablo ortaya çıkardı. İşte detaylar...
28 Mayıs'taki hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için türlü hamleler yaparken; kendi destekçilerini de parti yönetiminde etrafına topladı.
İSTİFA EDERİM DEDİ KOLTUĞU KAPTI
Kılıçdaroğlu, CHP'nin sosyal medya yönetimini seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapıp seçmenleri manipüle eden Eren Erdem'e emanet etti.
Seçimlerden evvel 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren seçimden sonra koltuğu görünce laflarını yutan Erdem, Kılıçdaroğlu'nu her platformda koşulsuzca destekledi.
Talimat üzeri Ekremci medyaya savaş açtı. Para karşılığı haber ve yayın yaptırdıklarını itiraf etti.
BİR KİŞİLİK TOPLANTI
Yaşanan bu gelişmeler herkesin hafızasında yerini korurken Eren Erdem bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.
BOŞ SALONA "KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI" DİYEREK HİTAP ETTİ
Ancak toplantıya bir gazeteci dışında hiçbir basın mensubu katılım sağlamadı. Durumu bozuntuya vermemeye çalışan Erdem'in "Kıymetli basın mensupları" diyerek boş salona hitap etmesi, sağa sola bakması komik bir tablo ortaya çıkardı.
Toplantının sonunda "Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum" diyen Eren Erdem'in moralinin bozuk olduğu gözlemlenirken; salonda bulunan tek gazetecenin Erdem'e kapıyı açması dikkatlerden kaçmadı.
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