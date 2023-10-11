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Son dakika: Başkan Erdoğan Hamas'ın elindeki rehineler için devrede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan Hamas’ın elindeki rehineler için devrede

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

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