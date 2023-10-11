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Son dakika! Emine Erdoğan'dan çocuk evlerine ilişkin paylaşım: Evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşturacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2023
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Son dakika! Emine Erdoğan’dan çocuk evlerine ilişkin paylaşım: Evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşturacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Hatay ve Adıyaman'da temeli atılan çocuk evleri sitelerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Yürekten inanıyorum ki bu merkezler aile sıcaklığından yoksun evlatlarımızın koruyucu ailelerine kavuşmaları için vesile kaynağı olacak." ifadesini kullandı.

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