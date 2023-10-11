11 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Eylem hazırlığındaki 27 terörist yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 8 ilde dev operasyon...

Eylem hazırlığındaki 27 terörist yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 8 ilde dev operasyon...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
ABONE OL
Eylem hazırlığındaki 27 terörist yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 8 ilde dev operasyon...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 terör örgütü üyesinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya açıklamasında "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA