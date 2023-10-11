Özgür Özel İYİ Parti ve HDP’ye mavi boncuk dağıttı! Bay Kemal’e protokolden salladı ittifak çağrısı yaptı...

DEĞİŞİMCİLERE 'ANKARA' RESTİ

Öte yandan olaylı geçen İstanbul il kongresini de Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle koşulsuz şartsız desteklediği Özgür Çelik kazandı. Bu sonuçla umutlanan değişimcilere genel merkezden "Bu işin bir de Ankara boyutu var" resti geldi.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, "Kemal Bey yine kazanacaktır. Diğer illerde ağırlıklı olarak Kemal Bey'e yakın isimler kazandı" değerlendirmesini yaptı. Umutlanan değişimciler ise "Genel merkezin kazanılmış gördüğü yerlerde de fikir değiştirenler olacaktır" görüşünde.

Bir yandan da CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos katlanarak büyüyor.