Özgür Özel İYİ Parti ve HDP'ye mavi boncuk dağıttı! Bay Kemal'e protokolden salladı ittifak çağrısı yaptı...
CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimler öncesi ipler koparken CHP'nin Genel Başkan adayı Özgür Özel, Meral Akşener'e göz kırparak "CHP’de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir ve bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmayı sağlar" mesajını verdi. Özel ayrıca HDP'ye de sinyal gönderirken ittifak çağrısında bulundu. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmezken, parti içinde büyük bir kaos yaşanıyor. Değişimcilerin adayı Özgür Özel adaylığını açıklarken, Kılıçdaroğlu'nu deviremeyeceğini anlayan Ekrem İmamoğlu rotayı yeniden İBB başkanlığına kırdı.
DEĞİŞİMCİLERE 'ANKARA' RESTİ
Öte yandan olaylı geçen İstanbul il kongresini de Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle koşulsuz şartsız desteklediği Özgür Çelik kazandı. Bu sonuçla umutlanan değişimcilere genel merkezden "Bu işin bir de Ankara boyutu var" resti geldi.
Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, "Kemal Bey yine kazanacaktır. Diğer illerde ağırlıklı olarak Kemal Bey'e yakın isimler kazandı" değerlendirmesini yaptı. Umutlanan değişimciler ise "Genel merkezin kazanılmış gördüğü yerlerde de fikir değiştirenler olacaktır" görüşünde.
Bir yandan da CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos katlanarak büyüyor.
CHP - İYİ PARTİ HATTINDA İTTİFAK KAOSU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerin ardından "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık şekilde hedef alırken "81 ilde aday çıkaracağız" sözleriyle CHP ile ittifakın bittiğini ilan etti.
İzmir'de CHP'li Tunç Soyer'in karşısına Ümit Özlale'yi aday çıkaran, Eskişehir'de CHP'li Yılmaz Büyükerşen'e rakip olarak Melih Aydın'ı aday gösteren Akşener'in İstanbul ve Ankara'yı sona bırakarak at pazarlığı yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi.
AKŞENER'E "BEYAZ SAYFA AÇALIM" ÇAĞRISI
İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararını değerlendiren CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "CHP'de Genel Başkan değişikliği önemli bir paradigma değişikliğidir ve bu, ittifak ortaklarıyla yeni bir beyaz sayfa açmaya, onlarla oturup yeniden konuşmaya olanak sağlar" ifadelerini kullandı.
Özel, "Genel Başkan seçilmeniz durumunda İYİ Parti'nin bu kararını yeniden gözden geçirmesi için bir girişiminiz olur mu?" sorusuna da şu yanıtı verdi;
"Yeni bir sayfa bizim partide açıldı. Biz de yeni bir sayfa açalım. Geçmişte neyi doğru yaptıysak onu tekrar edelim, neyi yanlış yaptıysak ondan ders alalım demek, CHP'nin yeni genel başkanının kaçınamayacağı bir görev"
KILIÇDAROĞLU'NU 'GİZLİ PROTOKOL'DEN VURDU... "İTTİFAKI ZAYIFLATTI"
Kılıçdaroğlu'nu Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolden vuran Özgür Özel, bu durumun ittifak potansiyelini zayıflattığını dile getirdi. HDP seçmeninin tepkisine dikkat çeken Özel, "Biz, Ümit Özdağ'ı İçişleri Bakanı yapmak için mi Kemal Bey'e oy verdik diye tepki gösteriyorlar" şeklinde konuştu.
İYİ PARTİ VE HDPKK'YA 'İTTİFAK YAPALIM" ÇAĞRISI
Özel, "Millet İttifakı'na oy vermiş hiç kimse göz göre göre belediyelerin AK Parti'ye, MHP'ye bırakılmasına ya da alabileceğimiz belediyelerin onların ellerinde kalmasına rıza göstermez" ifadeleriyle hem İYİ Parti'ye hem de HDPKK'ya "Gelin yerelde ittifak yapalım" çağrısında bulundu.
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