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İsrail'de savaş sonrası Türkiye'den flaş karar! Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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İsrail’de savaş sonrası Türkiye’den flaş karar! Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada " İsrail’de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk Bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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