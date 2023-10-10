Başkan Erdoğan’da Filistin diplomasisi! BM Genel sekteri Guterres ve Rusya lideri Putin ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının sonra ermesi için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için atılması gereken adımlar ele alındı.
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımlar ele alındı.
Öte yandan Başkan Erdoğan ile Guterres görüşmesinde Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla sivillere yönelik insani yardımın bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi. Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti." açıklaması yapıldı.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı.
Konuya dair İletişim Başkanlığı'dan yapılan açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı. Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursaspor - Gölcükspor ZTK maçı canlı izle! 10 Ekim 2023 Bursaspor - Gölcükspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...
- AÖF güz dönemi kayıtları bitti mi, ne zaman? AÖF güz dönemi kayıtları ne zaman biter?
- Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! Tarih açıklandı, o tarihte yatacak! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...
- Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta 10 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- 2023 İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS (PYBS) burs ödemesi sorgulama ekranı açıldı mı?
- Hırvatistan-Türkiye milli maçı ne zaman? Hırvatistan Türkiye saat kaçta ve hangi kanalda?
- B sınıfı ehliyet için beklenen düzenlemede sona yaklaşıldı! Eğitim sonrası otomatik akredite olacak
- ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır 2023?
- Yememesi gereken arıyı yemeğe kalkınca olanlar oldu! İşte acı veren deneğimin hazin sonu…
- Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 150 bin lira faizsiz kredi başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?