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Başkan Erdoğan’da Filistin diplomasisi! BM Genel sekteri Guterres ve Rusya lideri Putin ile görüştü

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Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Başkan Erdoğan’da Filistin diplomasisi! BM Genel sekteri Guterres ve Rusya lideri Putin ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının sonra ermesi için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımlar ele alındı.

Öte yandan Başkan Erdoğan ile Guterres görüşmesinde Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla sivillere yönelik insani yardımın bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi. Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğunu ifade etti." açıklaması yapıldı.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede İsrail-Filistin çatışmasını ele aldı.

Konuya dair İletişim Başkanlığı'dan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı. Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti."

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