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Ticaret Bakanı Bolat Brüksel'de üst düzey temaslarda bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Ticaret Bakanı Bolat Brüksel’de üst düzey temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de, ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla aralarında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in de yer aldığı üst düzey yetkililerle görüştü.

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