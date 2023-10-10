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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: İzahı yok! Katliama yol açacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Başkan Erdoğan’dan ABD’ye sert tepki: İzahı yok! Katliama yol açacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye'de Türk SİHA'sı düşürmesine tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Suriye’de Amerika’nın üslerinin ne işi var? Türkiye’nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. Türkiye, NATO’da ABD’nin ortağı değil mi? Bunu ne ile izah edeceğiz?" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, ABD'nin savaş savaş gemisinin İsrail'e gitmesinin manasız olduğunu ve bölgede katliama yol açacağını dile getirdi.

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