Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Güler'i, Melsbroek Havaalanı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.
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