09 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan’dan diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'la Ankara'da bir araya geldi. Öte yandan Bakan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA