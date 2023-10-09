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MEB örnek soru kitapçığı yayımladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2023
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MEB örnek soru kitapçığı yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel ortaokul ile liselerde okul genelinde yapılacak yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı.

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