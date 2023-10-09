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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.

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