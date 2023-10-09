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İzmir'de korkutan orman yangını

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2023
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İzmir’de korkutan orman yangını

Son dakika haberi...İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangınına 6 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale ediliyor.

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