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Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

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Giriş: 09.10.2023 17:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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