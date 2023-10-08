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Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! 6 terör hedefi imha edildi

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Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Suriye’nin kuzeyine hava harekatı! 6 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı düzenlendiği ve çok sayıda terör hedefinin imha edildiği belirtildi. 6 hedefin yerle bir edildiğini duyurulan açıklamada, "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir. icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Milletimizin desteği ve cesaretin gücüyle terörist hedeflerini yok etmeye devam! 6 terör hedefi imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MSB'NİN AÇIKLAMASININ DETAYLARI

"PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek, Suriye Kuzeyi'nden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Suriye Kuzeyi'nde bulunan terörist hedeflerine 8 Ekim 2023 saat 22.00'de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlanyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir. icra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

"TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR AZİM VE KARARLIKLIKLA..."

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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