Emeklilere cumhuriyet ikramiyesi! Detaylar belli oldu

TERÖRLE MÜCADELE

Öte yandan Kabine toplantısında iç ve dış gelişmelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı girişimi sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlar ve terörle mücadeledeki son durum görüşülecek.

Rusya ve Ukrayna savaşı ile İsrail ve Hamas arasında yaşanan hadiseler ve bu olayların bölgeye etkisinin de Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI

Kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili gelişmeler ele alınacak. Deprem konutlarında gelinen son durum değerlendirilecek.