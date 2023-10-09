Emeklilere cumhuriyet ikramiyesi! Detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplantıda emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeye son halinin verilmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti Kongresi'nde müjdesini verdiği emekliye ikramiyenin detayları belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün AK Parti Kongresi'nde müjdesini verdiği emekliye ikramiyenin detayları belli oldu.
Toplanacak İlk kabinede son şekli verilecek ikramiye Cumhuriyetin 100'üncü yılı onuruna verilecek. 1000 lira ile 5000 lira arası bir rakam üzerinde konuşulurken tek sefer verilecek ikramiyeyle ilgili açıklamayı Başkan Erdoğan Kabine sonrasındaki Ulusa Sesleniş konuşmasında yapacak.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemesi için bir süredir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan üçlü mekanizma çalışmalarını sürdürüyordu.
İkramiyenin bin lira olması durumunda 14.2 milyar TL, 5000 lira olması durumunda 71 milyar TL'lik bir maliyeti var.
TERÖRLE MÜCADELE
Öte yandan Kabine toplantısında iç ve dış gelişmelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alınacak.
İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısı girişimi sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlar ve terörle mücadeledeki son durum görüşülecek.
Rusya ve Ukrayna savaşı ile İsrail ve Hamas arasında yaşanan hadiseler ve bu olayların bölgeye etkisinin de Kabine'de değerlendirilmesi bekleniyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI
Kentsel dönüşüm yasası olmak üzere, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi ile ilgili gelişmeler ele alınacak. Deprem konutlarında gelinen son durum değerlendirilecek.
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