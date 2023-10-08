Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi! Açılış Başkan Erdoğan’dan

Kilisenin yapım sürecinin 10 yılı bulduğunu ifade eden Susin, bunun 7 yılının birtakım formalite ve prosedürlerle geçtiğini kaydetti.

Susin, kilisenin temelinin 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığını anımsatarak, "19 Şubat'ta açılışını yapacaktık ama 6 Şubat'taki depremler bizi durdurdu. Çok büyük bir acıydı ülke için. Böyle bir ortamda açılış yapmamız söz konusu olamazdı. Sonrasında da araya ramazan, bayramlar girdi. Açılış pazar gününe kaldı. İnşallah pazar günü yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.