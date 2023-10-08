CHP’de kurultay öncesi büyük kavga! Baskılar karşısında diz çöktü

CHP'de genel merkez destekçileri ile değişimciler arasındaki en büyük bilek güreşi bugün İstanbul'da gerçekleşecek.

Aylardır merakla beklenen İstanbul İl Kongresi'nde değişimciler Özgür Çelik ile genel merkez kanadı ise Cemal Canpolat ile hareket edecek.