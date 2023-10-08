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Türkiye'den Afganistan'daki depreme yönelik taziye mesajı: Yanınızdayız...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Türkiye’den Afganistan’daki depreme yönelik taziye mesajı: Yanınızdayız...

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'daki depreme yönelik taziye mesajı yayınlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, her zaman olduğu gibi, Afgan kardeşlerimizin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

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