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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

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Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler yakalandı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

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