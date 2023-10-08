Başkan Erdoğan’a ilk tebrik İlham Aliyev’den: Adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacak

ADINIZ TÜRK DEVLET TARİHİNE SONSUZA KADAR KAZINACAK

Kurucusu ve lideri olduğunuz Adalet ve Kalkınma Partisi, kuruluşundan bu yana Türk devletine ve milletine onur ve şerefle hizmet etmiş, program hükümlerine, belirtilen ilke ve eylemlerine bağlılık göstermiş, her alanda büyük başarılara imza atmış, Ülkenizin küresel bir güç merkezi ve uluslararası dünyada üst sıralarda yer alan bir ülke olmasına yardımcı olarak nüfuz kazanmayı başardık. Tüm bu başarılarda paha biçilemez bir rolünüz ve eşsiz bir çalışmanız var. Bu nedenle adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacaktır.

Türkiye'nin sizin bilge ve kararlı liderliğiniz altında elde ettiği başarılardan, dünyada artan itibarından mutlu ve gururluyuz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin, birliğinin ve stratejik ittifakının örnek teşkil ettiğini ve en üst düzeyde olduğunu büyük bir mutlulukla belirtmek isterim. Karşılıklı güven, destek ve dayanışmaya dayalı sağlam temeller üzerine kurulu devletlerarası ilişkilerimiz, bölgesel işbirliğine, istikrara ve güvenliğe de önemli katkı sağlıyor.