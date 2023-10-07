Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı! Teşekkür konuşmasında 31 Mart vurgusu: Boynumuzun borcu...
Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi. Başkan Erdoğan yaptığı teşekkür konuşmasında 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin konuşurken "CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye terk edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak, boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan parti olarak kibirden uzak kalacaklarını vurgularken "Gece gündüz demeden yoğun bir çalışmayla durmak yok yola devam diyeceğiz." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI
Başkan Erdoğan, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından teşekkür konuşmasında şunları kaydetti;
"YÜKSEK İSTİŞARE KURULU'NU ÖNÜMÜZDE HAFTA AÇIKLAYACAĞIM"
Yurt dışından gelen misafirlerle görüşmelerimizi yaptık. Partimizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni alnımızın akıyla partimize yaraşır bir coşkuyla tamamladık.
Kongremizin ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na, Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı da gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı ülküsüyle çıktığımız bu kutlu yolculukta hepimiz çok ağır sorumluluk üstlendik. Bir taraftan ülkemizi hedefleriyle buluşturmaya çalışacak, bir taraftan da vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üreteceğiz. Önümüzdeki hafta içinde yüksek İstişare Kurulu'nu yine açıklayacağım. Yüksek İstişare Kurulu ile birlikte de zaten bu kurul biliyorsunuz ağırlıklı olarak daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık görevi icra etmiş olan kardeşlerimizden oluşuyor. Onlarla birlikte 7 kişilik bir istişare kurulunu açıklayacak ve bununla birlikte yolumuza ayrıca devam edeceğiz.
"ÇÜRÜMEYE TERK EDİLEN İLLERİ CHP'DEN ALARAK GERÇEK BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURACAĞIZ"
Terörden savaşa kadar bölgemizde çok ciddi krizler yaşanırken biz hep birlikte omuz omuza vererek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Burada şu hususu tekrar ifade etmek istiyorum. Biz sadece 85 milyonun değil yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonların da umudu olan bir partiyiz. Biz kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de emanetini taşıyoruz. Her zamankinden daha fazla çalışarak mücadelemizi devam ettireceğiz. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır tavsiyesine uygun şekilde özellikle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kadar tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye ters edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak boynumuzun borcudur.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ
Cumhur İttifakı olarak başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini de kucaklayacak şekilde büyük oranda büyük şehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden yoğun bir çalışma ile durmak yola devam diyeceğiz. Zira kardeşlerim CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. 31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için yapmamız gereken bellidir, kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmamış vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima insanımızla beraber olacağız.
"MUHALEFETİN BİZİ KENDİ SIĞ GÜNDEMİ İLE OYALAMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Kardeşlerim tevazudan taviz vermeyeceğiz. Zira AK Parti'nin mensupları tevazu ehlidir. Gurur, kibir abidesi değildir. Buna çok dikkat edeceğiz. Kibire kesinlikle kapılmayacak hangi görüşten, hangi kökenden olursa olsun vatandaşlarımıza karşı her zaman tevazu ile yaklaşacağız. Muhalefetin bizi bölmesine aramıza nifak tohumları ekmesine bizi kendi sığ gündemi ile oyalamasına fırsat vermeyeceğiz. Özellikle gençlerimizin muhalefetin bir türlü bitmeyen koltuk kavgalarına bakıp da siyasete küsmesine, siyasetten uzaklaşmasına mani olacağız. Bunları yaptığımızda Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da çok büyük bir zaferin bizi beklediğine inanıyorum. Sizlerden davamıza, partimize ve ittifakımıza sahip çıkmanızı bekliyorum. Sizlerden omuzlarınızdaki ağır yükün bilinci ile gece gündüz çalışmanızı istirham ediyorum.
MKYK'DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Diğer yandan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de belli oldu. 75 kişilik listede dikkat çeken isimler yer aldı.
İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...
- Genel Başkan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
- Asıl Üye Adayları
Adnan Günnar,
Ahmet Arslan,
Ahmet Bilal Kıymaz,
Ahmet Büyükgümüş,
Ahmet Mücahit Arınç,
Ali Demirel,
Ali İhsan Yavuz,
Ali Karakaş,
Atakan Yılmaz,
Ayşe Nevin Sert,
Aziz Babuşcu,
Belgin Uygur,
Betül Altınsoy,
Cem Duran Uzun,
Cemal Donat,
Çiğdem Karaaslan,
Dilek Yıldız Büyükdağ,
Efkan Ala,
Emir Yasirkekeç,
Emre Ete,
Erdoğan Özegen,
Erkan Güral,
Erkan Kandemir,
Eyüp Gökhan Özkekin,
Fahrettin Yahşi,
Fatih Şahin,
Fatma Betül Sayan Kaya,
Fevzi Polat,
Halil İbrahim Yıldız,
Hamza Dağ,
Hasan Basri Yalçın,
Hasan Sert,
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,
Hayati İnanç,
Hayati Yazıcı,
Hülya Terzioğlu,
İlyas Şeker,
Kuddusi Müftüoğlu,
Lütfiye Selva Çam,
Mahir Ünal,
Mehmet Kasım Gülpınar,
Mehmet Sait Kirazoğlu,
Mehmet Sükrü Erdinç,
Mehmet Umut Tuncer,
Melek Şimşek,
Menderes Mehmet Teyfik Türel,
Metin Tarhan,
Muhammed Ali Kaldırım,
Mustafa Elitaş,
Mustafa Sever,
Mustafa Şen,
Nihat Zeybekçi,
Orhan Karasayar,
Orhan Miroğlu,
Ömer Çelik,
Ömer Faruk Besli,
Ömer İleri,
Ömer Serdar,
Önder Matlı,
Remzi Albasan,
Reşide Yüksel,
Sena İpşirli,
Serdar Kılıç,
Serpil Kavrak,
Sevan Sıvacıoğlu,
Sevilay Tuncer,
Sibel Betül Birer,
Sümeyye Bozkurt,
Şebnem Koçakelçi,
Türk İslam Karakoç,
Umut Arman Sonay,
Vedat Demiröz,
Yelda Erol Gökcan,
Yusuf Ziya Yılmaz,
Zafer Sırakaya.
- Yedek Üye Adayları
Fehmi Küpçü,
İsmail Kaya,
Jülide İskendereoğlu,
Kasım Bostan,
Burhan Çakır,
Mehmet Karabay,
Mücahit Yanılmaz,
Şevki Şar,
Mehmet Ali Okur,
Arzu Silin Günaydın,
Davut Çoşkun Siviloğlu,
Mehmet Umur,
Murat Çiçek,
Harun Armağan,
Aişe Nur Nacar,
Sevde Sena Dağlı,
Serpil Yılmaz,
Yasin Bölükbaşı,
Ömer Arvas,
Barış Özerol,
Meryem Sürmen,
Ensar Topçu,
Osman Ağzıkara,
Ekrem Görçeler,
Ceren Tuncer,
Muhamet Ali Uçar,
Harun Çelik,
Funda Ozan Akyol,
Mustafa Hasgül,
Sümmeye Esenyel,
Mahmut Emin Mollaoğlu,
Cansın Yılmaz Yaşar,
Fatime Yurdunuseven,
Emre Cemil Ayvalı,
Mehmet Ali Kurt.
- Merkez Disiplin Kurulu
- Asıl Üye Adayları;
Abbas Aydın,
Abdulmecit Tarhan,
Ayşe Deniz Çelik,
Büşra Koyuncu,
Halit Çokan,
Mehmet Altay,
Mehmet Hakan Yılmaz,
Mehmet Sarı,
Muhammet Ali Yılmaz,
Nazif Barış Çiftçioğlu,
Saliha Dönmez,
Zahir Soğanda,
Zeynep Gül Yılmaz.
-Yedek Üye;
İsmail Can Gökbudak,
Engin Telli,
Aydoğan Ahıakın,
Mehmet Kırmızı,
Yıldız Kara.
- Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu
- Asıl Üye Adayları;
Cemal Bekle,
İffet Polat,
Tülay Kaynarca.
Yedek Üye Adayları;
Kemalletin Yılmaztekin,
Enes Şişman.
- Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu
Abdurrahman Öz,
Hüseyin Özbakır,
İsmail Cenk Dilberoğlu,
Sebahattin Karakelle,
Serap Yahşi Yaşar.
Yedek Üye Adayları
Hilmi Gökçınar,
Osman Karaaslan.
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