Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı! Teşekkür konuşmasında 31 Mart vurgusu: Boynumuzun borcu...

"ÇÜRÜMEYE TERK EDİLEN İLLERİ CHP'DEN ALARAK GERÇEK BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURACAĞIZ"

Terörden savaşa kadar bölgemizde çok ciddi krizler yaşanırken biz hep birlikte omuz omuza vererek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Burada şu hususu tekrar ifade etmek istiyorum. Biz sadece 85 milyonun değil yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonların da umudu olan bir partiyiz. Biz kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de emanetini taşıyoruz. Her zamankinden daha fazla çalışarak mücadelemizi devam ettireceğiz. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır tavsiyesine uygun şekilde özellikle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne kadar tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye ters edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak boynumuzun borcudur.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Cumhur İttifakı olarak başta İstanbul, Ankara olmak üzere bu illerimizle birlikte deprem bölgesinin 11 vilayetini de kucaklayacak şekilde büyük oranda büyük şehirlerimizi masaya tam manasıyla yatırıp gece gündüz demeden yoğun bir çalışma ile durmak yola devam diyeceğiz. Zira kardeşlerim CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla 31 Mart'ı bekliyor. 31 Mart gelsin de biz bunlardan kurtulalım diyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz kritik başarıyı 31 Mart'ta tekrarlayarak yerel yönetimlerde de yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için yapmamız gereken bellidir, kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmamış vatandaş bırakmayacağız. Çarşıda, pazarda, sokakta, kahvede daima insanımızla beraber olacağız.