AK Parti’de 31 Mart yerel seçimler için zafer hazırlığı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Partide, seçim çalışmaları kapsamında bir yandan da 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte AK Parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranları il, ilçe ve belde bazında inceleniyor.

Seçim sonuçlarına aday ve parti etkisinin de irdelendiği çalışmada, oy trendlerine bakılırken, vatandaşın oy tercihindeki değişim de araştırılıyor.