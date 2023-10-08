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Son dakika | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kahramanlar" operasyonun bilançosunu açıkladı

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Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Son dakika | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kahramanlar operasyonun bilançosunu açıkladı

son dakika haberi...İçişleri Bakanı Yerlikaya: ‘Kahramanlar’ operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.

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