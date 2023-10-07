Batı’dan İsrail’e destek! Art arda açıkladılar!

Hamas güçlerinin Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu tüm dünyanın gündeminde. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Savaştayız' çıkışı yapmıştı. Bölgede çatışmalar sürerken Batı yine tarafını belli etti. "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır." Açıklamaları peş peşe gelirken 'Şiddet bizi sarsıyor' ifadeleri kullanıldı.