Batı'dan İsrail'e destek! Art arda açıkladılar!
Hamas güçlerinin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail resmen savaş ilanı verdi. Tüm dünya İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimi konuşurken Batı'dan konuya ilişkin peş peşe destek açıklamaları geldi. ABD'den İngiltere'ye Fransa'dan Hindistan'a birçok ülkeden İsrail'e koşulsuz destek mesajı geldi.
Giriş Tarihi: 07.10.2023
17:31
Hamas güçlerinin Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu tüm dünyanın gündeminde. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Savaştayız' çıkışı yapmıştı. Bölgede çatışmalar sürerken Batı yine tarafını belli etti. "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır." Açıklamaları peş peşe gelirken 'Şiddet bizi sarsıyor' ifadeleri kullanıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Türkiye ve Mısır, taraflar arasında itidal çağrısı yaparken Avrupa ülkeleri, Hamas'ı kınayıp İsrail'e destek veren açıklamalarda bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "İsrail ve halkına karşı bu sabah başlatılan, masum vatandaşlara terör ve şiddet uygulayan rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli "sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini" belirtti. Sunak, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır." ifadesine yer verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "İsrail'i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.