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Türk Hava Yolları'ndan Tel Aviv yolcuları için flaş karar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2023
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Türk Hava Yolları’ndan Tel Aviv yolcuları için flaş karar!

Türk Hava Yolları, Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu nedeniyle Tel Aviv uçuşlarıyla ilgili yolculara ilave haklar tanındığını açıkladı. İşte detaylar...

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