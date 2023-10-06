Bakan Mehmet Özhaseki: ’Yerinde Dönüşüm Kampanyası’nda hibe ve kredi miktarı artırıldı

Özhaseki, paylaşımında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZHASEKİ ŞU AÇIKLAMALARDA BULUNDU:

"Yerinde Dönüşüm" kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık.

-Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi,

-Ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1️ milyon TL kredi,

-İş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz.

Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun."