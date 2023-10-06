Mehmetçik’in Suriye operasyonu dünya basınında! Batı medyası PKK’yı aklama yarışına girdi...

Terör örgütü PKK'nın Ankara'da düzenlediği bombalı saldırının ardından Türkiye Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde örgüte resmen kabus oldu. Bombalı saldırı planının Suriye'de yapıldığının öğrenilmesinin ardından önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki terör örgütü mevzilerini hedef aldı.

PKK'YI AKLAMA YARIŞINA GİRDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK mevzilerine düzenlediği operasyon dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle ABD, İngiltere ve Almanya merkezli gazetelerin Türkiye'nin operasyonunu duyururken YPG/PKK için terör örgütü değil, "Kürt bölgesi" ifadesini kullanması dikkat çekti. Türkiye'nin terör örgütüne karşı operasyonunu Kürtlere yönelik bir saldırı olarak gösteren uluslararası gazeteler, YGP/PKK üyelerini haber kaynağı olarak gösterdi. Küresel medya çetesi adeta PKK'yı aklama çabası içine girdi.