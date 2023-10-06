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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un Kurtuluşu mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2023
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Başkan Erdoğan’dan İstanbul’un Kurtuluşu mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti.

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