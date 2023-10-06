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Bakan Hakan Fidan Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Bakan Hakan Fidan Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad'ı Ankara’da kabul etti.

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