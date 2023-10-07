07 Ekim 2023, Cumartesi
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AK Parti’de kongre günü! 31 Mart yerel seçimlerinin startı verilecek
AK Parti'de 4. Olağanüstü Büyük Kongre’ye artık saatler kaldı. Ankara'daki Arena Spor Salonu'nda bugün saat 10'da başlayacak kongrede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan; yerel seçimlerin startını da verecek. Başkent'te kongreye hazır. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kulliye’den son durumu aktarırken muhabirimiz Murat Sekban da Ankara'daki Arena Spor Salonu önünde yaşananları anlattı.