07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’de kongre günü! 31 Mart yerel seçimlerinin startı verilecek

AK Parti’de kongre günü! 31 Mart yerel seçimlerinin startı verilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2023 08:42
AK Parti'de 4. Olağanüstü Büyük Kongre’ye artık saatler kaldı. Ankara'daki Arena Spor Salonu'nda bugün saat 10'da başlayacak kongrede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan; yerel seçimlerin startını da verecek. Başkent'te kongreye hazır.  A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kulliye’den son durumu aktarırken muhabirimiz Murat Sekban da Ankara'daki Arena Spor Salonu önünde yaşananları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de kongre günü!
AK Parti’de kongre günü!
Tel Rıfat’taki terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu
Tel Rıfat’taki terör örgütü PKK/YPG hedefleri vuruldu
TSK: Suriye’de 15 hedef imha edildi
TSK: Suriye'de 15 hedef imha edildi
Yeni harekatın adı: El-kafa koparma
"Yeni harekatın adı: El-kafa koparma"
Terör hedefleri vuruldu! Dumanlar yükseldi
Terör hedefleri vuruldu! Dumanlar yükseldi
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na salvo
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na salvo
Bakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü!
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü!
Burası kanserli bir hücre gibi!
"Burası kanserli bir hücre gibi!"
AK Parti ve MHP heyetinde kimler olacak?
AK Parti ve MHP heyetinde kimler olacak?
Suriye’ye operasyon Avrupa basınında
Suriye'ye operasyon Avrupa basınında
Türkiye şehidini uğurladı
Türkiye şehidini uğurladı
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde
Daha Fazla Video Göster