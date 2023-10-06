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Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven terör sevici Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.10.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven terör sevici Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti

Daha önce de Türkiye karşıtı söylemler ve hükümeti hedef alan skandal açıklamalarda bulunan sözde gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili skandal açıklamaları nedeniyle hakim karşısına çıkmış ve "Terör Örgütü propagandası yapmak" tahliye edilerek zanlının 2 yıl 6 ay hapis cezasını onanmıştı. Yanardağ tahliye kararı sonrası, ilk sözlerinde yine bir skandala imza atarak, terör sevicilerine destek vererek "Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman hala içeride..." diyerek özgürlük çağrısında bulunmuştu. Yaşanan skandalların ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yanardağ'ı ziyaret etti. Yanardağ'ın ifadelerini 'düşünce özgürlüğü' olarak nitelendiren CHP lideri, "İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir." diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda CHP'nin fonladığı TELE 1'de Merdan Yanardağ, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizmişti.

Yanardağ şu ifadeleri kullanmıştı:

"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

Yanardağ kullandığı skandal ifadeler sonrası gözaltına alınmıştı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, Yanardağ'ın bebek katili Abdullah Öcalan'ın siyasetini övdüğüne dair sözleri olduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

YANARDAĞ'DAN TAHLİYE KARARI SONRASI TERÖR SEVİCİLERİNE DESTEK VERDİ
Merdan Yanardağ'dan tahliye edilmesinin ardından bir skandala daha imza attı.

Bebek katili terörist elebaşı Öcalan'a güzellemesi yapan Yanardağ, terör sevicilerine özgürlük çağrısında bulundu. Yanardağ: "Dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama Can Atalay içeride, Osman Kavala içeride, Tayfun Kahraman içeride. İçeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız var." ifadelerini kullandı.

TERÖR SEVİCİYE KILIÇDAROĞLU'NDAN ZİYARET
Tüm bu yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti. Yanardağ'ın ifadelerini 'düşünce özgürlüğü' olarak nitelendiren CHP lideri, "İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında şu açıklamayı yaptı:

"Düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir. Dolayısıyla o ülkeye huzur gelmiş olur. Farklı düşüncelere tahammül etmek ise siyaset kurumunun temel görevlerinden birisidir. Ama maalesef otoriter bir yönetim ve rejimde yaşadığımız için demokratik söylemler bazılarını rahatsız ediyor. Zaten bizler veya sizler de, ülkesini düşünen sağduyulu aydınlar onlar rahatsız olsunlar diye konuşuyorlar. Bunun doğal olarak bir bedeli oluyor. Doğal olarak diyorum aslında olmaması gerekiyor. Ama bu rejimlerde karşımıza çıkıyor. Bu ülkenin aydınları, bu ülkenin yazarları, çizerleri, sanatçıları, bir şekliyle cezalandırılıyor. Kendi düşündükleri dünyaya hizmet etmedikleri için. Oysa aydınlar toplumu aydınlatan, toplumun öncüleridir. Dolayısıyla onların düşüncelerine her zaman her ortamda saygı duymak gerekiyor."

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