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31 ilde suç örgütlerine Kafes Operasyonu! 307 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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31 ilde suç örgütlerine Kafes Operasyonu! 307 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde 31 ilde eş zamanlı olarak Kafes Operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 15 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertilirken; 307 şüpheli ise yakalandı.

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