CHP belediyeciliğinin vizyonsuzluğu! Su sıkıntısı yaşayınca kapatılan birimi geri açtı

Bu duyurudan Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve ekibinin önceki belediye başkanı Semih Şahin'in üç yıl önce belediyenin bünyesinde kurduğu su birimini kapattığı anlaşılıyordu. Ancak geçen günkü toplantıda Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve ekibi, daha önce kapattıkları su biriminin tekrar kurulmasına karar verdi. Belediyenin Ekim ayı toplantısında daha önce kapatılan su biriminin tekrar kurulması, 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' deyimini akla getirdi.

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