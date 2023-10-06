CHP belediyeciliğinin vizyonsuzluğu! Su sıkıntısı yaşayınca kapatılan birimi geri açtı
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP'den ihraç edilen eski Belediye Başkanı Semih Şahin'in üç yıl önce kurduğu su birimini kapatmıştı. Bu yaz sık sık su arızası ve kuraklık yaşanınca, belediye kapattığı su biriminin tekrar kurulmasına karar verdi.
Bilecik Karasu Hattı'nda bu yaz yaşanan su arızaları vatandaşları canından bezdirmiş ve CHP'li Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve ekibi eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Kameraların karşısına geçen Subaşı, Bilecik ve çevre ilçe ve köylerde yaşanan su sıkıntısının kendilerinden kaynaklanmadığını açıklasa da vatandaşlar, belediyenin yaşanan su sıkıntısında sorumlu olduğu yönünde tepkilerini ortaya koymuşlardı.
Bilecik Belediyesi'nde ekim ayının olağan toplantısı geçen hafta yapıldı. Toplantının gündem maddelerinden bir tanesi de 10 yıl önce kurulan Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün kaldırılarak yerine Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü biriminin kurulmasıydı. Şeyh Edebali Kültür Merkezi'ndeki toplantı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleşti. Oy birliğiyle bir birim kapatıldı ve su birimi kuruldu.
SEMİH ŞAHİN ÜÇ AY ÖNCE ŞU ANKİ YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ
CHP'den ihraç edilen eski Belediye Başkanı Semih Şahin ise sosyal medya hesabından tam üç ay önce 'duyuru' başlığıyla bir açıklama yapmıştı. Şahin duyurusunda, "Her tarafı alternatif su kaynakları ile dolu olan Bilecik öngörüsüz yöneticiler yüzünden şimdi susuzluk yaşıyor.
Bundan iki buçuk yıl önce son teknoloji ile donattığım ve kurduğum su birimini kapatan beceriksiz vizyonsuz yöneticiler; halk için belediye yönetmek akıl, bilim, vizyon işidir. Goygoyla Belediyecilik olmaz…" diyerek şu anki CHP'li belediye ve yönetimini eleştirmişti.
Bu duyurudan Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve ekibinin önceki belediye başkanı Semih Şahin'in üç yıl önce belediyenin bünyesinde kurduğu su birimini kapattığı anlaşılıyordu. Ancak geçen günkü toplantıda Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve ekibi, daha önce kapattıkları su biriminin tekrar kurulmasına karar verdi. Belediyenin Ekim ayı toplantısında daha önce kapatılan su biriminin tekrar kurulması, 'bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' deyimini akla getirdi.
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