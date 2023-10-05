06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2023
ABONE OL
Son dakika | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 5 Ekim 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA