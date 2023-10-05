Suriye'de PKK'nın kalbine nokta operasyon! Birçok bölgede terör hedefleri vuruldu: 26 terörist öldürüldü
TSK’ya ait SİHA’lar terör örgütü YPG'nin kontorlünde bulunan Kamışlı bölgesini vurdu. Bölgeden yükselen dumanlar Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde 30 hedefin vurulduğunu açıkladı. MSB'den sabah saatlerinde yapılan açıklamada Dabık Üs Bölgesi'ne gerçekleştirilen saldırıya karşılık verildiğini duyuruldu. MSB, 26 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA SURİYE'DE YAŞANAN GELİŞMELER
09.30 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.
Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.
01.49 Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede kararlılık devam ediyor.
Bu kapsamda, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan savaş uçakları, terör hedeflerini imha etmek için havalandı.
Terör örgütü PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatları icra ediliyor.
23.30 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 30 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00'te hava harekatları icra edildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."
21.40: TERÖR HEDEFLERİ İŞTE BÖYLE VURULDU
18.45 Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.
Bölgede yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen, terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar SİHA'lar vasıtasıyla vuruldu.
Operasyonda çok sayıda hedef, akıllı mühimmatlarla imha edildi.
Operasyonların hedefe ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği öğrenildi.
15.47 KAMIŞLI'DA TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgeler SİHA'larla bombalandı. Hedefler bir bir yok edilirken, bölgeden yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görüldü.
Sosyal medyada Kamışlı'da PKK'YPG'ye ait elektrik santrallerinin imha edildiği ana ait görüntüler paylaşıldı.
TERÖR KAYNAĞINDA YOK EDİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), "Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir." açıklaması yapıldı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'taki "Haftalık Bilgilendirme Toplantısı"nda, 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan polislere şifa, şehit veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a rahmet dileyerek sözlerine başladı.
PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlara kesintisiz devam ettiklerini belirten Aktürk, "Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1388'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 731'e ulaşmıştır." diye konuştu.
Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 1, 3 ve 4 Ekim'de hava harekatları yapıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 58 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Terör inlerini bir gece ansızın yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddetle sürecek, gereken yer ve zamanda terör yuvaları yok edilmeye devam edilecektir. Komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirdiğimiz terörle mücadelemiz, Irak ile yakın işbirliği içinde devam etmektedir. Bu kapsamda bugün, Bakanlığımızda, sayın Bakanımız ile Irak Savunma Bakanı arasında başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirilmektedir."
HUDUT GÜVENLİĞİ
Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini aktaran Aktürk, "Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 348 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 22'si son bir haftada olmak üzere 1013 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir." dedi.
Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 530 kişinin yakalandığını, 4 bin 196 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini aktaran Aktürk, "Böylece 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 593'e yükselmiştir. Yakalanan şahıslardan 369'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 533 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 166 bin 611 olmuştur." açıklamasında bulundu.
"GEREKEN YER VE ZAMANLARDA GEREKLİ OPERASYONLAR YAPILDI, YAPILIYOR"
"Tahıl koridoru ile yeni görüşme sürecinin başlayacağı" iddiasına yönelik soru üzerine Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin söz konusu girişimin dörtlü olarak devam etmesi konusundaki görüşünde bir değişiklik olmadığını, diğer alternatiflerin masada bulunmadığını aktardı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terörle mücadele konusundaki açıklamaları hatırlatılarak, uzak durması tavsiye edilen "üçüncü taraflar" ifadesiyle kimin kastedildiğinin sorulması üzerine kaynaklar, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Türkiye'nin operasyon yapması en doğal hakkıdır." vurgusunu yaptı.
Bakanlık kaynakları, "Daha önce gereken yer ve zamanlarda gerekli operasyonlar yapıldı, şu anda yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimiz olduğunu her zaman söylüyoruz. Başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin bu teröristlerin yakınlarında bulunmamaları gerektiğini her zaman ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu uyarının yeni bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine kaynaklar, "Bu bir hatırlatmadır. Kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir." dedi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAKİ "GÜVENLİK TOPLANTISI"
15.00 Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatları hatırlatılarak "Bunların yeni bir kara harekatına dönüşme ihtimali var mı?" sorusu üzerine kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti. Hangi hareket tarzının uygulanacağının belirlenmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu belirten kaynaklar, tek hedeflerinin Türkiye'ye ve millete tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını dile getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda dün İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen "güvenlik toplantısı"nın içeriğine yönelik soruya kaynaklar, "Toplantı genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı." karşılığını verdi.
En son terör saldırısı dahil güvenlik konusundaki durum ve yapılacaklara ilişkin genel bir istişarenin yapıldığını aktaran kaynaklar, ihtiyaç olduğu zamanlarda bu tür toplantıların devam edebileceğini bildirdi.
Ankara'daki saldırı girişiminde bulunan teröristlerin "paramatorla yurda girdikleri" iddiasının sorulması üzerine kaynaklar, yapılan araştırma sonrasında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin PKK/YPG üyesi olduğunun kesinleştiğini hatırlattı. Kaynaklar, teröristlerin yurda nasıl girdiğine yönelik araştırmanın ilgili birimlerce sürdürüldüğünü aktardı.
Hava harekatlarında terör örgütünün finansal kaynağı olan noktaların vurulup vurulmadığına yönelik soru üzerine kaynaklar, bugüne kadar terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında terör örgütünü besleyen her türlü unsurun meşru hedef olarak alındığını, bundan sonra da alınmaya devam edileceğini vurguladı.
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