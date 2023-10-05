AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe duyurdu

AK Parti'nin milletin teveccühü ve takdiriyle girdiği 7 genel, 4 yerel ve 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 4 referandumdan başarıyla çıktığını ifade eden Kabaktepe, çeyrek yüz yıllık AK Parti iktidarında, Türkiye'nin ekonomi, sanayi, savunma, ulaşım ve eğitimde çok büyük mesafe katettiğini dile getirdi.

Kabaktepe, partisinin bu süre içerisinde mücadele ettiği en temel alanlardan birisinin de vesayet odaklarının sona erdirilmesi olduğuna dikkati çekerek, AK Parti'nin gerek bu 20 yılda gerekse de daha önce yaşanan darbe girişimleri noktasında, amasız ve fakatsız milli iradeye karşı girişilen her türlü eyleme karşı duran siyasi hareketin adı olduğunu anlattı.