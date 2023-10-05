Nişantaşı City’s intihar mı oldu, düştü mü, kim intihar etti? Son Dakika Nişantaşı’nda korkunç olay!

Nişantaşı'nda yaşanan bir kişinin intihar ettiği olay, bölge sakinleri arasında büyük bir tedirginlik yarattı. Bu trajik olayın ayrıntıları, intihar eden kişinin kimliği ve motivasyonu, bölge halkının en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor.

NİŞANTAŞI'NDA BİRİ İNTİHAR MI ETTİ?

AVM önünde oluşan kalabalığın ardından vatandaşlar intihar olup olmadığı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Fakat olay yerindeki bazı kişiler durumun intihar olmadaığını kişinin balkondan düştüğünü idda ediyor.