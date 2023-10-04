İstiklal saldırısı faili öldürüldü! Bombalı saldırının organizatörü Suriye’de etkisiz hale getirildi

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de düzenlenen terör saldırısında 6 kişinin öldüğü, 81 kişi yaralanmıştı.

36 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı belirtildi.

Savcılığın bilgi notuna göre, el yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu anlaşılan şüpheliler Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde ülkemize gönderildikleri belirtildi. İki şüphelinin örgütün kurduğu ağ vasıtası ile illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgütün temin ettiği güvenli eve yerleştirildikleri, örgütün sağladığı kamufle sistemi dahilinde entegrasyonu tamamlayıp eylem hazırlıklarına başladıkları, yaratılacak sansasyon ve kaos hesaplanarak keşif çalışmaları yaptıkları, sahadan elde edilen verileri örgüt yöneticilerine aktararak, hedef bölgenin, eylem noktasının ve eylem tarihinin tespitine yönelik çalışmalar yaptıkları, gelen talimat ile birlikte vahim eylemi gerçekleştirdikleri anlatıldı. Olay sonrasında Bilal Elhacmaos'ın Edirne üzerinden yurt dışına firar ettiği, hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulduğu anlatıldı.