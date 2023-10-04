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Son dakika! 3 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 56 kişi gözaltında

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Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
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Son dakika! 3 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 56 kişi gözaltında

Son dakika... Güvenlik güçlerince Diyarbakır merkezli 3 ilde ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik hava destekli operasyonda 56 şüpheli gözaltına alındı. İşte operasyonda ele geçirilenler...

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