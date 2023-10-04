Irak'ın kuzeyine hava operasyonu! İşte detaylar: 140 km derinlikteki hedefler eş zamanlı vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında, 3 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki Asos'ta bulunanlar dahil hedefleri eş zamanlı vurduğu, harekatta tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol uçağı ile İHA'ların da görev aldığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği açıklanmıştı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kandil ve güneyindeki Asos'un da yer aldığı bölgelere yapılan ve "terörü kaynağında yok etme" stratejisi kapsamında gerçekleştirilen harekatın detayları ortaya çıktı.
140 KİLOMETRE DERİNLİKTEKİ HEDEFLER EŞ ZAMANLI VURULDU
Yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emriyle savaş uçakları yurt genelindeki 3 farklı muharip üsten kalkarak, sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki teröristlerin kullandığı noktaları eş zamanlı vurdu.
Gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla terör örgütü tarafından kullanılan barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargahın bulunduğu hedefler tahrip edildi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.
İnsansız hava araçları ve tanker uçakların da bulunduğu hava araçlarının görev aldığı hava harekatında bölgedeki 16 hedef tahrip edildi. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.
Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki bölgelere üç gün içinde ikinci büyük hava harekatını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, harekatlarda toplam 36 hedefin imha edildiğini belirtti.
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