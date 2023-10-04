Hava harekatı için zil çaldı! Güvenlik Politikaları Uzmanı Hakkı Caşın A Haber'de yorumladı: Amerikalılar buradan defolup gidecek
Milli Savunma Bakanlığında üst düzey bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası, Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye geleceği açıklandı. Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Irak ve Suriye'de PKK'ya yönelik harekat sinyali hakkında A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Irak ve Suriye'de PKK'ya yönelik harekat sinyali hakkında A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Kahraman polislerimizin cesaretle savunduğu İçişleri Bakanlığına karargahına yapılmış saldırı, aslında Türk demokrasisine yapılmış bir taarruzdur. Türkiye'nin cevabının çok sert olacağını ifade etmiştim. Nitekim sayın bakanımızda aynı açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığında yapılan bu toplantının stratejik olduğunu düşünüyorum.
"EŞ ZAMANLI HAVA HAREKATI İÇİN ZİL ÇALDI"
Bakan Hakan Fidan'ın açıklamaların baktığımızda hem Suriye'de, hem de Irak'ta eş zamanlı bir hava harekatı için zilin çaldığını söyleyebilirim. Bu noktada Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi beni doğruluyor.
"KÜRTLER, ARAPLAR, SÜRYANİLER VE MUSEVİLER BİZİM KARDEŞİMİZ"
Türkiye her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Irak ve Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Orada yaşanan Kürtler, Araplar, Süryaniler ve Museviler de bizim kardeşimizdir. Binlerce yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Uluslararası emperyalizmin silah verdiği PKK teröristleri ve suratlarına boya süren YPG'liler hariç…
Nitekim sayın bakanın açıklamalarına bakacak olursak bu uyarının tarihi bir manifesto olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız BM'de 'Bıktık artık bu DEAŞ'tan neredeyse onu söyleyin' dedi.
"AMERİKA TERÖRLE GEZERSE KENDİ DE VURULACAK"
Bakan Hakan Fidan yaptığı açıklamada, PKK ve YPG alt yapı ve üst yapı enerji tesisleri bizim için meşru hedeftir dedi. Amerikalılar onlarla beraber geziyorlar Suriye'de, diyorlar ki biz sizi bir şekilde koruyacağız. Nasıl olur kardeşim sen teröristi nasıl korursun? Biz de diyoruz sen bununla gezme, yoksa sen de vurulursun… Biz Meksikalı Zapata teröristlerine, Kanada'daki Québec'cilere silah versek onlar Amerika vatandaşlarını öldürse bu teröre destek olmaz mı? Tabii ki olur…
"AMERİKALILAR BURADAN DEFOLUP GİDECEKLER"
İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı Nabo Kele Hayri'nin vurulması çok önemliydi… Amerika'nın Irak ve Suriye üzerindeki etkisi çok yüksek bunu biliyoruz. İşgal eden onlar zaten… Irak'ı parçalayan Amerika… Irak'ı işgal eden Amerika… Yüzbinlerce oradaki sivili öldüren ve sonrasında özür dileyen, kimyasal silah var diyen de Amerika. Ben Iraklı kardeşlerimize şunu söylüyorum. Bakın suyunuzu Fırat-Dicle'den Türkiye veriyor. Oradaki işgal kuvveti Amerikalılardır.
Mezopotamya bu coğrafyanın insanıdır. Amerikalılar buradan defolup gidecekler…
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Ekim’e kadar 335 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor! Hyundai, Fiat, Opel, Renault, ÖTV indirimli güncel 2023 model araç fiyatları
- Devletten ev alacaklara, onaracaklara altın kese açıldı! En düşük 35.000, En yüksek 500.000 TL konut yardımı! 1+1, 2+1, 3+1 Betonarme, prafabrik ev...
- 6 Ekim Cuma günü okullar tatil mi? 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatil mi? Devlet daireleri, bankalar, kargolar açık mı, kapalı mı?
- Emeklilere 4-29 Ekim arasında 12.000 TL ödeme! O tarihte başvuranın maaş hesabına yatacak!
- Köylüler tarlaya giderken bildikleri tüm duaları okuyorlar! Kabus gibi o ilçeye çöktü
- Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı nedir, yüz yüze mi, online mı olacak? 2023 uzman/ başöğretmenlik sınav başvuruları bitti mi? Sınav tarihi...
- Akaryakıtta dev indirim! Levha değişti! 4 Ekim benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Dünyanın en kolay tatlısı, yiyen vazgeçemiyor: Sadece 2 malzemeyle lezzet şöleni
- Botları, montları raflara geri koyun! 4-5-6-7 Ekim'de hava durumu yeniden şekillendi: Sıcaklıklar o tarihten itibaren...
- Emekliye 5.000 TL ikramiye var mı, yok mu? 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak, son durum nedir?
- 2000-2008 arası ve sonrası emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! Emeklilik sisteminde yeni düzenleme torbadan çıktı!
- 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Mesajları 2023! En güzel ve anlamlı şiirler, sözler... Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı?