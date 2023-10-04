04 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hava harekatı için zil çaldı! Güvenlik Politikaları Uzmanı Hakkı Caşın A Haber'de yorumladı: Amerikalılar buradan defolup gidecek

Hava harekatı için zil çaldı! Güvenlik Politikaları Uzmanı Hakkı Caşın A Haber'de yorumladı: Amerikalılar buradan defolup gidecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2023 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023
ABONE OL
Hava harekatı için zil çaldı! Güvenlik Politikaları Uzmanı Hakkı Caşın A Haber’de yorumladı: Amerikalılar buradan defolup gidecek

Milli Savunma Bakanlığında üst düzey bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası, Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye geleceği açıklandı. Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Irak ve Suriye'de PKK'ya yönelik harekat sinyali hakkında A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, Irak ve Suriye'de PKK'ya yönelik harekat sinyali hakkında A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Kahraman polislerimizin cesaretle savunduğu İçişleri Bakanlığına karargahına yapılmış saldırı, aslında Türk demokrasisine yapılmış bir taarruzdur. Türkiye'nin cevabının çok sert olacağını ifade etmiştim. Nitekim sayın bakanımızda aynı açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanlığında yapılan bu toplantının stratejik olduğunu düşünüyorum.

"EŞ ZAMANLI HAVA HAREKATI İÇİN ZİL ÇALDI"

Bakan Hakan Fidan'ın açıklamaların baktığımızda hem Suriye'de, hem de Irak'ta eş zamanlı bir hava harekatı için zilin çaldığını söyleyebilirim. Bu noktada Irak Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi beni doğruluyor.

"KÜRTLER, ARAPLAR, SÜRYANİLER VE MUSEVİLER BİZİM KARDEŞİMİZ"

Türkiye her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Irak ve Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Orada yaşanan Kürtler, Araplar, Süryaniler ve Museviler de bizim kardeşimizdir. Binlerce yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Uluslararası emperyalizmin silah verdiği PKK teröristleri ve suratlarına boya süren YPG'liler hariç…

Nitekim sayın bakanın açıklamalarına bakacak olursak bu uyarının tarihi bir manifesto olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız BM'de 'Bıktık artık bu DEAŞ'tan neredeyse onu söyleyin' dedi.

"AMERİKA TERÖRLE GEZERSE KENDİ DE VURULACAK"

Bakan Hakan Fidan yaptığı açıklamada, PKK ve YPG alt yapı ve üst yapı enerji tesisleri bizim için meşru hedeftir dedi. Amerikalılar onlarla beraber geziyorlar Suriye'de, diyorlar ki biz sizi bir şekilde koruyacağız. Nasıl olur kardeşim sen teröristi nasıl korursun? Biz de diyoruz sen bununla gezme, yoksa sen de vurulursun… Biz Meksikalı Zapata teröristlerine, Kanada'daki Québec'cilere silah versek onlar Amerika vatandaşlarını öldürse bu teröre destek olmaz mı? Tabii ki olur…

"AMERİKALILAR BURADAN DEFOLUP GİDECEKLER"

İstiklal Caddesi saldırısının planlayıcısı Nabo Kele Hayri'nin vurulması çok önemliydi… Amerika'nın Irak ve Suriye üzerindeki etkisi çok yüksek bunu biliyoruz. İşgal eden onlar zaten… Irak'ı parçalayan Amerika… Irak'ı işgal eden Amerika… Yüzbinlerce oradaki sivili öldüren ve sonrasında özür dileyen, kimyasal silah var diyen de Amerika. Ben Iraklı kardeşlerimize şunu söylüyorum. Bakın suyunuzu Fırat-Dicle'den Türkiye veriyor. Oradaki işgal kuvveti Amerikalılardır.

Mezopotamya bu coğrafyanın insanıdır. Amerikalılar buradan defolup gidecekler…

MSB’de kritik toplantı! Bir araya geldiler
Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA