Hava harekatı için zil çaldı! Güvenlik Politikaları Uzmanı Hakkı Caşın A Haber’de yorumladı: Amerikalılar buradan defolup gidecek

"KÜRTLER, ARAPLAR, SÜRYANİLER VE MUSEVİLER BİZİM KARDEŞİMİZ"

Türkiye her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmuştur. Irak ve Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Orada yaşanan Kürtler, Araplar, Süryaniler ve Museviler de bizim kardeşimizdir. Binlerce yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Uluslararası emperyalizmin silah verdiği PKK teröristleri ve suratlarına boya süren YPG'liler hariç…

Nitekim sayın bakanın açıklamalarına bakacak olursak bu uyarının tarihi bir manifesto olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız BM'de 'Bıktık artık bu DEAŞ'tan neredeyse onu söyleyin' dedi.