MSB ile MEB arasında iş birliği imzalandı! Savunma sanayiinde gençlik yine gözde

Bu kapsamda 2014 yılında iş yerinde eğitim almak isteyen öğrencilere asgari ücretin üçte biri ve yüzde ellisi oranında destekler vermeyi yasalaştırdıklarını hatırlatan Bakan Yusuf Tekin; meslek liselerinin belli bir formata kavuştuğunu, sektörün ihtiyaç duyduğu hemen her alanda tematik meslek liseleri oluşturmaya başladıklarını kaydederek "Bugün de sizlerle yapacağımız iş birliği de aslında bu iki motivasyon unsurumuzun bir parçası… İnşallah sizin bu anlamda ihtiyaç duyduğunuz personeli temin edecek adımlar birlikte atmış olacağız." dedi. Bakan Tekin, mesleki eğitim alanında yaptıkları bu iş birliğinden dolayı Bakan Yaşar Güler'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol Bakanlar Yaşar Güler ve Yusuf Tekin tarafından imzalandı.

MSB'NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU NİTELİKTE İNSAN GÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

İmzalanan protokolle; Millî Savunma Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde belirlenecek okullarda veya Millî Savunma Bakanlığının tahsis edeceği tesislerde açılacak okullarda, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamının desteklemesi amaçlanıyor.

Protokol; MSB yerleşkesinde veya MSB'nin tahsis edeceği tesislerde okulların açılması ve yapımı tamamlanan okulların MEB'e teslim edilerek eğitim ve öğretime kazandırılması; alan öğretim programlarında yer alan sertifika programlarının ve yüz yüze/dijital eğitim materyalinin MSB'nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması; alan öğretmenlerine iş başında hizmet içi eğitimler düzenlenmesi; atölye/laboratuvarların yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması; atölye/laboratuvar derslerinin öğretmenler ile birlikte uzmanlar tarafından verilmesini kapsıyor.

Ayrıca protokol; öğrencilere AFGM, TGM ve MKE iş yerlerinde atölye ve laboratuvar eğitimi ile işletmede mesleki eğitim/staj imkânı sağlanması; belirlenen kritereler doğrultusunda öğrencilere burs verilmesi, öğrencilere temrinlik malzeme desteği sağlanması; okullardan mezun olan öğrencilerin MSB tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak imkânlar dâhilinde istihdamına destek sağlanması; mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık faaliyetlerin düzenlenmesi gibi hususları kapsıyor.