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21 ilde terör operasyonu

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Giriş: 03.10.2023 09:00
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.
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